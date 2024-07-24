Министерство здравоохранения РК вынесло на публичное обсуждение проект поправок в правила использования единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги.
Ведомство предлагает с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года временно прекратить финансирование стоматологических услуг, таких как протезирование и вставка зубов, которые финансируются из пенсионных накоплений. К тому же, в поправках предусмотрено разрешение на использование единовременных пенсионных выплат получателями для оплаты лечения их детей.
Проект появился на портале открытых НПА 24 июля, публичное обсуждение продлится до 7 августа.
