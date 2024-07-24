В Telegram-канале antikornews сообщается, что в Западно-Казахстанской области государственный природный резерват «Бокейорда» намеревался закупить автомашины по завышенной стоимости.

Сообщается, что они пытались закупить пожарную машину за 95 миллионов тенге и за 26 миллионов тенге грузопассажирскую. Общая их стоимость составляла 174 миллиона тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге, соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма 50 миллионов тенге.



