В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Айнагуль Аманбай. Она рассказала, что её сына ученика седьмого класса школы «Ақ ниет» бесплатно на пять дней отправили в детский оздоровительный лагерь «Атамекен». Дети пробыли в лагере с 15 по 19 июля. По словам женщины, телефоны у ребят собрали в день приезда, сказав, что раздадут в день отъезда.

— 19 июля сын приехал из лагеря весь покусанный клопами. Написав в чат родителей, которые также ездили в лагерь вместе с моим сыном, узнали, что есть дети с характерными укусами в виде дорожки на ногах и руках. У них отсутствует регулярная профилактическая дезинфекция. Я звонила руководству, сейчас там женщина в возрасте исполняет обязанности директора. Она не может понять проблему, говорит, что никто не жаловался на укусы. Она не знает, что такое клопы и как они опасны. Сын говорит, что был в лагере "Рахат", который находится на территории лагеря "Атамекен". Клопы его покусали дорожками, мы взяли справку у дежурного врача. Я буду писать письмо в санэпидемстанцию. Пусть лагерь закрывают, мы не одни такие, нашего одноклассника тоже покусали, — рассказала Айнагуль Аманбай.

В управлении образования ЗКО на запрос журналиста ответили, что согласно разъяснениям администрации центра «Атамекен» за время проведения летних смен в лагере, пеших туристических походов и практических занятий по обучению туристическим навыкам, жалоб на укус насекомых со стороны отдыхающих учащихся, руководителей школ и работников центра не поступало.

Как поясняют в ведомстве, это случилось именно с ребенком, который участвовал на практических занятиях (пеших походах), поэтому отменены только эти походы и как только СЭК даст разрешение на работу (здание, где проводятся занятия обработана), данное направление работы будет продолжено.

— Центр обеспечен медицинским работником. Комнаты отдыха убираются ежедневно в соответствии с санитарным нормам. Между сменами есть два выходных санитарных дня. На сегодняшний день практические занятия по обучению туристическим навыкам приостановлены. Проведены работы по дезинфекционной обработке данного корпуса, — сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.

В ведомстве добавили, что в целях формирования здорового образа жизни, знакомства с природой родного края, обучения туристским навыкам детско-юношеским туристско-экологическим центром «Атамекен» для учащихся школы №42 «Ақ ниет» проводились двухдневные пешие походы.