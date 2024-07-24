300 тысяч тенге требовала налоговик от фермера в ЗКО за сдачу отчета

Представитель РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Заки сообщил, что 28 июня в Казталовском районном суде огласили приговор в отношении сотрудника управления государственных доходов Казталовского района. Её обвинили в покушении на мошенничество.

Из материалов дела следует, что сотрудник районного УГД Эльвира Есенгельдина отправила электронное уведомление предпринимателю, у которого образовалась налоговая задолженность за 2021, 2022 и 2023 года в размере 800 тысяч тенге. Фермер попросил налоговика помочь написать налоговый отчет и прекратить деятельность его компании, так как ранее он продал свое крестьянское хозяйство.

– Первого июля прошлого года Есенгельдина с помощью ЭЦП потерпевшего сдала налоговый отчет за 2021, 2022 годы и подала заявление о прекращении деятельности общества, а 13 августа принято автоматическое решение о закрытии КХ. Есенгельдина связалась с фермером и попросила 300 тысяч тенге за налоговые отчеты и закрытие хозяйства. Сельчанин согласился и сказал, что будет давать деньги не сразу. Женщина писала ему на WhatsApp с вопросом «Когда ты дашь мне деньги?», - рассказал Бауыржан Заки.

Таким образом, фермер три раза сделал женщине перевод на банковскую карту по 50 тысяч тенге. Однако понял, что действия налоговика являются незаконными и обратился в антикоррупционную службу. Третьего июня этого года женщину поймали с поличным во время передачи очередного транша.

Сама Есенгельдина полностью признала свою вину и попросила суд строго не наказывать её.

Рассмотрев дело суд признал налоговика виновной в покушении на мошенничество и назначил ей штраф в размере 1 125 000 тенге. Кроме этого, отныне ей пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.