Однако мошенники продолжают обманывать людей.

За шесть месяцев этого года в Уральске зарегистрировали 374 факта мошенничества, сообщает Polisia.kz. Из них раскрыли около 200.

В ЗКО количество заблокированных от кредитов на сайте eGov достигло 46 648 человек. Несмотря на проводимую системную работу по разъяснению о мошенничестве, в области по-прежнему имеются такие факты.

— 41-летний мужчина публиковал объявления на сайте Krisha.kz о сдаче квартиры в аренду по цене ниже рыночной. Оказалось, что он попросил потерпевших перечислить предоплату в размере от 20 до 150 тысяч тенге, сославшись на то, что срочно нужны деньги. Желающих снять квартиру было немало. Были те, кто переводил деньги из других городов. На сегодняшний день в полицию обратились пять граждан, попавших в ловушку этого мошенника, — рассказали в департаменте полиции ЗКО.

Кроме того, мошенники вымогали деньги под предлогом аренды автомобиля или предлагали помощь в трудоустройстве.