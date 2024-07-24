Промышленность Казахстана продолжает демонстрировать темпы развития в первом полугодии 2024 года. Внедрение современных технологий и автоматизация производственных процессов позволили значительно увеличить эффективность производства и повысить качество выпускаемой продукции. Промышленные предприятия внедряют энергоэффективные и экологические методы производства, способствующие устойчивому развитию отрасли. Рост экспортного потенциала страны в первом полугодии подчеркивает важность промышленной политики в укреплении международных позиций Казахстана.

Подробности и аналитика деятельности Министерства промышленности и строительства РК по итогам первого полугодия 2024 года представлены в новостном обзоре редакции сайта Primeminister.kz.

С начала года по стране введено в эксплуатацию 40 новых проектов на 570 млрд тенге, создано 6,9 тыс. постоянных рабочих мест. До конца 2024 года планируется ввод порядка 180 проектов на сумму около 1,4 трлн тенге с созданием около 17,4 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе по следующим проектам:

• ТОО «EkibastuzFerroAlloys», ферросплавный завод на 800 рабочих мест в Павлодарской области, объем инвестиций составляет 92,4 млрд тенге, проектная мощность в натуральном выражении 240 тыс. тонн ферросилиция в год;

• ТОО «KamLitKZ», завод по производству компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем на 360 рабочих мест в Костанайской области, объем инвестиций 78,2 млрд тенге, проектная мощность в натуральном выражении 45 тыс. тонн в год;

• ТОО «Жетысу Вольфрамы», промышленное освоение месторождения вольфрамовых руд «Богуты» в Алматинской области, объем инвестиций 135 млрд тенге, 350 рабочих мест, добыча и переработка по 3,3 млн тонн руды в год, получение 10 тыс. тонн концентрата в год, 65% концентрата WO3;

• ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН», завод по производству теплоизоляционных материалов на 220 рабочих мест в Алматинской области, объем инвестиций 43,9 млрд тенге, производительность – 1,4 млн куб. м в год каменной ваты и 400 тыс. куб. м в год полимерной изоляции;

• ТОО «Научно-производственная фирма «Пружина», завод по производству пружин для подвижного железнодорожного состава, объем инвестиций 1,1 млрд тенге, с созданием 51 рабочего места, проектная мощность в натуральном выражении – 298,5 тыс. штук в год.

При выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около 1,8 трлн тенге, в том числе на экспорт – 0,4 трлн тенге, импортозамещение – 1,4 трлн тенге.

Черная металлургия: Казахстан ужесточает регулирование сбора и переработки лома металлов

В первые 5 месяцев 2024 года производство металлургической продукции в Казахстане выросло на 54,2%. Этот рост обусловлен увеличением выпуска ферросплавов, необработанного алюминия, необработанного свинца и рафинированной меди.

Казахстан является крупным экспортером черных и цветных металлов. Доходы от экспорта способствуют улучшению торгового баланса страны и росту валютных резервов. За первые 4 месяца 2024 года экспорт металлургической отрасли увеличился на 8,3% и достиг $4,7 миллиарда.

Количество предприятий, работающих в металлургической промышленности Казахстана, значительно возросло, что привело к усилению конкуренции. По данным Бюро национальной статистики, в настоящее время в стране действуют 442 металлургические компании, из которых 26 являются крупными. Общее число работников в этой отрасли составляет около 85,6 тысяч человек.

В первом полугодии 2024 года произошли значительные изменения в сфере черной металлургии Казахстана. В рамках стратегии перехода к разрешительному порядку для деятельности по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов, были приняты и введены в действие ряд новых законодательных и нормативных актов. Правительство РК определило органы, ответственные за выдачу разрешений второй категории, и утвердило процедуры и критерии оценки рисков для предприятий, занимающихся этим видом деятельности.

Особое внимание уделено вопросам экспортного контроля. Для укрепления внутреннего рынка и обеспечения сырьевых потребностей местных металлургических предприятий был введен запрет на вывоз лома черных и отходов цветных металлов.

В январе-мае 2024 года инвестиции в основной капитал химической промышленности достигли 68,4 млрд тенге. Повышение объема инвестиций обусловлено запуском проектов по производству технического кремния в Павлодарской области, перекиси водорода в Туркестанской области, жидкого азота в Атырауской области и другими ключевыми инициативами. За первые полгода в Казахстане было открыто 9 новых малых предприятий. Основные инвестиционные объемы сосредоточены в Павлодарской области 38,2%, Жамбылской - 18,6%, Атырауской - 18,4%, Туркестанской - 10,3% и Мангистауской - 7,4%.

Угольная промышленность: контроль и поддержка внутреннего рынка

В угольной промышленности приняты значимые меры по укреплению государственного регулирования и поддержки внутреннего рынка угля. Принято Постановление Правительства, предусматривающее предоставление исключительной лицензии на экспорт угля угледобывающим и перерабатывающим предприятиям, а также аффилированным с ними компаниям. С начала года лицензии были выданы 16 компаниям. Мера направлена на обеспечение потребностей страны в угольной продукции, особенно в отопительный период.

Потребность в угле на отопительный сезон составляет 8,6 млн тонн, включая коммунально-бытовые и нужды населения. В рамках развития внешнеэкономической деятельности предполагается внесение изменений в перечень компаний, которым будет предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов угля.

Цветная металлургия: сотрудничество в области стратегически важных минералов

В первом полугодии 2024 года цветная металлургия Казахстана продолжает развиваться, особенно в контексте международного сотрудничества и укрепления позиций на мировом рынке стратегически важных минералов. Министерство промышленности и строительства подписало меморандумы о взаимопонимании с Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, направленные на углубление сотрудничества в этой сфере.

В рамках внутреннего законодательства разрабатывается ряд поправок, в том числе о внесении изменений в технические регламенты, касающиеся требований к продукции этой отрасли.

Машиностроение: инвестиционное сотрудничество и модернизация производства

В первом полугодии 2024 года объем производства промышленной продукции в Казахстане достиг 814,4 миллиарда тенге. За этот период было изготовлено 62 435 единиц автотранспортных средств всех типов, включая прицепы и полуприцепы, а также 57 055 легковых автомобилей и 1 090 автобусов.

Все предприятия автомобильной промышленности перешли от крупноузловой сборки к мелкоузловой, применяя передовые технологические операции по сварке и окраске кузовов и кабин. Требования к производству по мелкоузловому методу ежегодно усиливаются на 10%. Все заводы, занимающиеся производством легковых автомобилей, оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, включая роботизированные системы, соответствующие высоким международным стандартам.

Постановлением Правительства трансформаторы и электрические подстанции исключены из Национального режима государственных закупок, при этом список расширен почти до 1,6 тыс. машиностроительных товаров. Эти шаги направлены на стимулирование внутреннего производства и поддержку отечественных производителей.

Особое внимание уделено развитию и модернизации железнодорожной отрасли. В рамках дополнительного соглашения к инвестиционному контракту продлено освобождение от налоговых и таможенных пошлин для проекта по производству и сервисному обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Этот шаг способствует развитию индустрии и укреплению ее конкурентоспособности.

12 июня был подписан протокол переговоров о создании испытательного R&D центра для лифтовой отрасли с грантом от Республики Корея на сумму около $7,53 млн. Этот проект ориентирован на внедрение инновационных технологий и повышение качества производимой продукции.

Также в рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном снижении ввозной таможенной пошлины на определенные виды товаров, что способствует улучшению условий для производства электротехнической продукции в Казахстане.

В рамках исполнения Плана действий Правительства по обеспечению экономического роста на 2024 год было разработано государственное инвестиционное предложение на сумму 50 млрд тенге для увеличения уставного капитала ключевых индустриальных холдингов страны, включая увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

Производство строительных материалов, мебели, бумаги и деревообработка

В рамках государственного регулирования были установлены изъятия из Национального режима госзакупок на различные строительные материалы и теплоизоляционные материалы, направленные на поддержку местных производителей. Проведен анализ строительного рынка.

Объем производства в мебельной отрасли за первые 4 месяца достиг 31,2 млрд тенге, что является ростом на 130,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасль также привлечены инвестиции на сумму 1,6 млрд тенге.

Легкая промышленность: значительные изменения и нововведения

В феврале текущего года Правительство приняло Постановление, устанавливающее временное изъятие из Национального режима при государственных закупках товаров легкой промышленности на 2 года. Этот шаг направлен на поддержку отечественных производителей и стимулирование развития отрасли.

В рамках реализации Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023-2029 годы, легкая промышленность была включена в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов.

Важным шагом стало сотрудничество ТОО «AZALA Textile» с крупными компаниями строительной и транспортной сферы. Заключены долгосрочные договоры на поставку постельного белья с обязательством высокого уровня местного содержания. Общая сумма заключенных сделок достигла 2,6 млрд тенге, что свидетельствует о доверии казахстанских производителей и укреплении их позиций на рынке.

В первом полугодии 2024 года объем производства продукции легкой промышленности составил 95,7 млрд тенге. Сектор производства одежды показал положительную динамику, рост на 11,5%.

Экспорт продукции легкой промышленности за январь-апрель 2024 года достиг $67,3 млн, что на 69% больше, чем годом ранее. Основные экспортные товары включают трикотажные изделия, майки, фуфайки, мешки и упаковочные пакеты. Основными рынками сбыта остаются Россия, Турция и Китай.

Объем инвестиций в основной капитал легкой промышленности за 6 месяцев 2024 года составил 4,2 млрд тенге. Вместе с тем, рост в инвестициях наблюдается в производстве одежды в 6,7 раз – до 1,3 млрд тенге, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции в 3 раза – до 94 млн тенге.

В текущем году активно внедряются новые проекты, такие как производство нетканых материалов в Актюбинской области, экструзионной геосинтетики, а также производство мешков и пленок из полипропилена в Атырауской области.

источник: https://primeminister.kz/