В Павлодарской области расследуют уголовное дело по факту изнасилования 12-летней школьницы, которая родила в июле этого года, передает Tengrinews.kz.

По информации детского омбудсмена Динары Закиевой, следствие по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней ведется с апреля этого года.

— По факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по статье 120, части 4 уголовного кодекса. Подозреваемым признан родственник потерпевшей. Другие сведения на основании статьи 201 УПК не подлежат разглашению, — сообщила детский омбудсмен Закиева.

Санкция статьи «Изнасилование малолетней», по которой проводится досудебное расследование, предусматривает пожизненное лишение свободы.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, в перинатальный центр пациентка поступила 19 июля, родила 20 июля. Состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в районном акимате Павлодарской области, родившая девочка воспитывается в многодетной семье.

— Факт беременности несовершеннолетней выявила администрация сельской школы. После сообщили в соответствующие органы. В настоящее время органами внутренних дел Щербактинского района ведётся расследование по данному факту. В рамках следствия информация не разглашается до окончания следственных мероприятий, — прокомментировали в акимате района.

После разбирательств директор школы уволился по собственному желанию, а руководителю районного отдела образования вынесли строгий выговор. Как стало известно, новорожденная в настоящее время находится с мамой.



