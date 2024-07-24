23 июля глава области Нариман Турегалиев вручил ключи от новых квартир еще 65 семьям, чье единственное жилье пострадало во время наводнения, в пресс-службе акимата области. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства.

— В рамках поручения главы государства мы оказываем поддержку жителям, пострадавшим от паводка. На сегодняшний день 1 103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. Качество и своевременное завершение строительства жилья находятся на строгом контроле, —сказал Нариман Турегалиев.

У Маздак Сарсенгалиевой под воду ушел дом в районе Первой дачной, через три месяца она вошла в свою новую квартиру.

— Благодаря поддержке государства все трудности остались позади. Выражаем благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу, за то, что нас обеспечили жильем. Пусть впереди будут только хорошие события, -—сказала она.

По данным акимата около 400 домов строят в поселках Зачаганск, Деркул и микрорайоне Жулдыз. Квартиры пострадавшим приобретают за счет спонсоров, на данный момент 1 103 семей получили квартиры в городе.