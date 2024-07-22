Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в ЗКО, где проверяет ход работ по обеспечению пострадавших от паводков жильем.

Как сообщается на сайте премьер-министра, преимущественно внимание уделяется селам и поселкам Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, где было отмечено отставание от графика работ, о котором глава кабмина заявил на заседании 17 июля.

Глава правительства посетил село Подстепное Теректинского района, поселок Деркул и микрорайон «Жулдыз» в Уральске, где строятся порядка порядка 400 домов. В ходе осмотра были оценены темпы работ и сроки обеспечения готовности жилищной инфраструктуры к заселению с учетом предстоящего холодного сезона.

В Подстепном ведется строительство 106 трехкомнатных жилых домов. Работы были начаты в мае 2024 года. На сегодня полностью завершено устройство фундамента, на этапе возведения стен – 43 дома, на этапе кровли – 62 дома. Здесь работают восемь подрядных организаций, порядка 330 человек и 56 единиц техники. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину августа.

В поселке Деркул на новых участках возводятся 103 дома. На данный момент работы по устройству фундамента полностью завершены, 24 объекта – на стадии внутренней отделки. Задействовано пять подрядных организаций. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года. В микрорайоне «Жулдыз» города Уральска на новом месте строят 191 объект. Для своевременной сдачи жилья к работам привлечено 17 подрядных организаций. На сегодня залит фундамент всех домов, по 178 ведется кладка стен, 49 объектов на стадии кровли.

Премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля работ для своевременного обеспечения пострадавших от паводков новым жильем.

- Регион должен набрать необходимый темп. Задача по предоставлению качественного, безопасного и комфортного жилья – ключевой приоритет Правительства. На всех строительных объектах усильте контроль. В области большое количество семей, которые в ожидании жилья живут во временных местах. Нужно ускорить строительные работы, переходить на 2-3 сменный режим. Поручаю обеспечить полную мобилизацию», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по восстановлению инженерных сетей, дорожной и социальной инфраструктуры. В застраиваемых районах нужно заблаговременно предусмотреть сопутствующую инфраструктуру и благоустройство. Вблизи новых жилых районов ведется строительство «Комфортных школ» на 1500 мест. По данным акимата области, работы будут завершены осенью этого года.