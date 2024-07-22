Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, проект «Ауыл аманаты» способствует не только повышению доходов сельчан, но и созданию удобных условий для крупных предприятии. Ярким примером тому служит заключенный договор в ЗКО.

Для решивших заняться производством сельхозпродукции одной из проблем является налаживание путей сбыта товара. А для крупных предприятий важно закупать качественные и чистые продукты. В западном регионе страны решение общей задачи закрепили документально. Между акиматом области и компанией Karachaganak Petroleum Operating подписан меморандум о поддержке местных товаропроизводителей.

Глава региона Нариман Турегалиев отметил, что данный договор будет хорошим подспорьем для местных крестьян.

– Глава государства отметил, что необходимо уделять больше внимания владельцам бизнеса в сельской местности. Сегодняшнее соглашение является хорошей возможностью для людей, которые открывают бизнес и занимаются сельским хозяйством в рамках проекта «Ауыл аманаты». Можно сказать, что у производителей качественной продукции появился крупный и что немало важно постоянный потребитель, - сказал аким области.

Заместитель генерального директора компании Karachaganak Petroleum Operating Мухтар Манкеев также уверен, что договор положительно отразится для предприятия.

– Так как наши офисы и заводы находятся в Западно-Казахстанском регионе, нам удобнее приобретать качественную местную продукцию. Мы готовы к тесной работе с сельхозтоваропроизводителями, - сказал он.

В западном регионе остро стоит вопрос логистики. Дальнее расстояние между населенными пунктами влияет на цены при перевозке товаров. Для решения этой проблемы в качестве центрального оператора будет подключаться социально-предпринимательская корпорация «Ак Жайык». По плану, они будут оказывать поддержку крестьянам в обеспечении техникой по госпрограммам и при перевозке продукции.

Находящаяся с рабочим визитом в регионе заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова отметила важность достигнутого меморандума.