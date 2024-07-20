Чипсы из фруктов, изделия из войлока и фирменный жент: что производят финалисты ярмарки в Уральске

Недавно в Выставочном зале прошла ярмарка-выставка «Одно село-один продукт», в которой приняли участие 23 жителя области. По условию проекта 10 лучших предпринимателей, отобранных рабочей комиссией, представили свою продукцию для защиты перед Бренд-комитетом. В его состав вошли представители госорганов, общественных объединений и бизнес-сообществ области.

По словам директора Палаты предпринимателей ЗКО Максата Куланбаева, цель проекта «ОСОП» - государственная поддержка предпринимателя с тем, чтобы поставлять продукцию на экспорт.

- Согласно проекту, обязательным условием должно быть использование местного сырья, и продукция должна изготавливаться вручную, - сказал директор Палаты предпринимателей. - Процедура отбора финалистов проводится по результатам общей оценки баллов, присуждаемых членами Бренд-комитета на основании ответов в оценочном листе, вопросы которого позволяют определить критерии по выявлению в регионе уникального продукта и созданию местного бренда.

Финалистами проекта стали Лязат Сейткереева, Марта Кожжанова и Айнур Маканова.

Лязат Сейткереева - жительница Акжаикского района, открывшая два года назад цех по производству изделий из войлока: домашние тапочки, национальные мужские головные уборы, постоянной работой обеспечивает восемь жителей Тайпака. Продукция ИП «Сейткереева» из натуральной шерсти, пользуется популярностью и нашла своих клиентов не только в родном селе, но и за рубежом.

Марта Кожжанова воспитывает троих детей, и заботясь об их здоровье, стала производить на дому пастилу и чипсы из фруктов и ягод. Презентуя свои сладости в оригинальных упаковках членам Бренд-комитета, бизнесвумен отметила, что они не содержат сахара, ароматизаторов, добавок, красителей, поэтому ее клиентами стали мамы детей-аллергиков и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Айнур Маканова в 2020 году наладила производство жента с добавлением в него кунжута и мака. Далее женщина оформила сертификат и штрих-код на упаковке и выставила свою национальную продукцию на прилавки супермаркетов.

Все три предпринимательницы продукты закупают у местных жителей, а фасовочные упаковки заказывают в городах Казахстана. Также при реализации своего товара они используют Интернет-пространства. Победительницы проекта намерены реализовывать свою продукцию в магазинах, но для этого им необходимо оборудование большей мощности.

- Сертификат об участии в проекте «ОСОП» наделяет финалиста правом участия в конкурсе на получение гранта, который уполномочено провести управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, - добавил Максат Куланбаев.





Оксана КАТКОВА

Фото автора