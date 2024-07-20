Около 200 нарушений среди подростков зарегистрировали за три дня в Атырау

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, для выявления нарушения прав несовершеннолетних, совершаемых с их участием уголовных правонарушений, предупреждения их безнадзорности и беспризорности с 15 по 17 июля в области проведено оперативно-профилактическое мероприятие “Дети в ночном городе”.

Во время мероприятия в полицию доставили 173 подростка, проверили 66 неблагополучных семей, поставлили на учет 12 подростков.

В ходе мероприятия выявлено 178 административных правонарушений:

- невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов - 27;

- мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним - 1;

- хулиганство, совершенное несовершеннолетним - 5;

-выявлено 145 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в развлекательных учреждениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, приняты соответствующие меры.







