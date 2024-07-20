Ветер и жара ожидаются на западе Казахстане 21 июля

По данным РГП "Казгидромет", 21 июля на западе, севере области кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +38 градусов, ночью +23.

На западе, юге Атырауской области кратковременный дождь, гроза, на востоке области ветер до 15-20 м/с, днем +38 градусов, ночью +26.

В Актюбинской области ожидается погода без осадков, ветер, днем +32 градуса, ночью +18.

Днем 21 июля в Мангыстауской области ожидается дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Температура воздуха днем до +39 градусов, ночью +28.