С 1 января 2024 года все руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах.

Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в Республике Казахстан и за ее пределами по состоянию на 31 декабря 2023 года.

При этом от представления Декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры.

По данным ДГД по ЗКО, в 2024 году декларацию обязаны представить 73,5 тысячи физических лиц. С начала года её представили 26,8 тысячи человек или 36,5% от общего количества декларантов. Из них 99,9% деклараций представили в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал «Электронного правительства» (egov.kz) и мобильные приложения «е-Salyq Azamat», «eGov mobile», Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

К слову, наилучшую активность по представлению деклараций проявили жители Каратобинского и Жанибексокго района.

В ведомстве напоминают, что срок представления декларации в истекает 15 сентября 2024 года.