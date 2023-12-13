Переводы, долги и имущество: что надо знать о всеобщем декларировании в Казахстане

Директор департамента специальных налоговых режимов комитета государственных доходов Нуржан Куандыков на брифинге СЦК ответил на интересующие казахстанцев вопросы о всеобщем декларировании.

Когда начнётся декларирование предпринимателей?

С первого января 2021 года в Казахстане ввели поэтапное всеобщее декларирование. Сначала свои доходы показывали государственные служащие и их супруги. С 2023 году к ним добавились работники госучреждений квазигосударственного сектора.

С первого января 2024 года декларацию представят учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это около 3,9 млн человек

А с первого января 2025 года отчёт о доходах будут давать все остальные казахстанцы.

Зачем нужно декларирование?

создание механизма контроля доходов физических лиц;

обеспечение справедливого налогообложения;

снижение уровня коррупции и теневой экономики.

Какое имущество нужно отразить в первоначальной декларации?

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами «входной» декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины);

договор долевого участия;

золото в слитках;

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

договора займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31 декабря этого года;

другое имущество дороже 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные). Их оценку нужно сделать до сдачи декларации;

доля участия в иностранной компании;

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысяч долларов (1 000 МРП).

Какая информация указывается в ежегодной декларации?

В форме 270.00 отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение:

доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых активов, доходы из-за рубежа);

налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, стандартный вычет для инвалидов);

приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное;

источники приобретения дорогостоящего имущества;

ценные бумаги, цифровые активы;

договор долевого участия;

золото в слитках;

нотариально заверенные договора займов физических лиц;

доля участия в иностранной компании;

недвижимость и транспорт за рубежом

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысяч долларов (1 000 МРП).

Стоимость активов будут учитывать при определении налогооблагаемого дохода.

Облагаются ли мобильные переводы налогами?

Проверять налогоплательщика будут в случае, если ему поступят 100 переводов от разных лиц в течение трёх последних месяцев.

— По нему будет проводится аналитическая работа. Если переводы совершаются внутри семьи внутри (между супругами, детям), то их не будут рассматривать, — сказал глава департамента.

Что нужно сделать перед заполнением декларации?

До 31 декабря 2023 года рекомендуют:

подготовить подтверждающие документы;

заверить договора займов у нотариусов;

разместить деньги (если это более 34,5 млн тенге) на банковских счетах;

Проверить наличие активов можно на сайтах:

по ценным бумагам;

по договорам о долевом участии в жилищном строительстве;

по объектам интеллектуальной собственности и авторского права;

по имуществу, переданному в доверительное управление;

По наличию задолженности необходимо направить запрос в республиканскую нотариальную палату через систему Doculite.

Как предоставить декларацию?

Её необходимо представить до 15 сентября 2024 года через:

«Кабинет налогоплательщика»,

«Электронное правительство»,

мобильные приложения e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit.

на бумажном носителе по почте,

самим прийти в ДГД.

Как проводится контроль доходов?

проверяется наличие/отсутствие декларации;

выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов;

в отношении граждан, не устранившим нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка.

Нуржан Куандыков пояснил, что система автоматизирована, вручную проверять их не будут.

Что будет, если не предоставить декларации?

На первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в 15 МРП (51 750 тенге).

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз — предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в 3 МРП (10 350 тенге).

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года — штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение — штраф в размере 300%.

Будет ли опубликована декларация чиновников?

Спикер ответил, что любая информация декларации охраняется налоговой тайной и разглашению не подлежит.