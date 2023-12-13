Сотрудница полиции Актобе спасла от преступников парня, который показал ей жестом о том, что нуждается в помощи, сообщает Polisia.kz.

Случай произошёл девятого декабря. Инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила троих молодых парней. Они разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе на проспекту Абулх­аир хана. Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Это вызвало подозрение у инспектора. Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи.

Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина сразу же позвонила в 102. До приезда коллег она решила предпринять попытку самостоятельно задержать правонарушителей. Девушка заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож, и попробовала начать с ними разговор. За это время отряд полиции успел добрался до места происшествия. По прибытию стражи порядка задержали правонарушителей.

Оказалось, что молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами.