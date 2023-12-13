Сотрудница полиции Актобе спасла от преступников парня, который показал ей жестом о том, что нуждается в помощи, сообщает Polisia.kz.
Случай произошёл девятого декабря. Инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила троих молодых парней. Они разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе на проспекту Абулхаир хана. Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Это вызвало подозрение у инспектора. Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи.
Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина сразу же позвонила в 102. До приезда коллег она решила предпринять попытку самостоятельно задержать правонарушителей. Девушка заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож, и попробовала начать с ними разговор. За это время отряд полиции успел добрался до места происшествия. По прибытию стражи порядка задержали правонарушителей.
Оказалось, что молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами.
@politkaz_fan
Знак который должень знать каждый..!♬ оригинальный звук - Politkaz