В 2022 году ликвидировали 29 пирамид, сообщила руководитель отдела департамента экономических расследований по ЗКО Анастасия Болграбская.
Казахстанцы, по её словам, продолжают верить людям, предлагающим баснословный доход и вкладывают свои сбережения в новые схемы. Как правило, жертвами финансовых пирамид становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет.
— Разработан целый комплекс мероприятий, что позволило заблокировать 6,5 тысяч сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид. В этом году заблокировали более четырёх тысяч. Внедряется искусственный интеллект. С использованием IT-инструментов проводится поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Материалы, имеющие признаки финансовых пирамид, направляют в министерство информации и общественного развития для блокировки, — рассказала Болграбская.