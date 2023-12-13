В 2022 году ликвидировали 29 пирамид, сообщила руководитель отдела департамента экономических расследований по ЗКО Анастасия Болграбская.

Казахстанцы, по её словам, продолжают верить людям, предлагающим баснословный доход и вкладывают свои сбережения в новые схемы. Как правило, жертвами финансовых пирамид становятся люди в возрасте от 31 до 60 лет.