Вопиющий случай произошёл пятого декабря в Атырау. Волонтёр и зоозащитник рассказал, что подписчики сообщили ему о лежащей на берегу реки кошке.

— Он сказал, что видел, как дети играли с кошкой. Но остановиться не мог, так как торопился в больницу. Когда человек вернулся, дети были уже без кошки. На вопрос где животное, они ответили, что оставили не берегу. Мужчина сам пожилой, кое-как скинул местоположение, — рассказал волонтёр.

Приехав на место, зоозащитники обнаружили кошку, которая лежала на берегу без движения. Она была вся в крови. Самое ужасающее — животное было привязано задними лапами к покрышкам.

— Кошка ещё и беременна, шерсть в крови, в том числе мордочка, пасть и задний проход. У неё непонятные судороги, встать не может, не реагирует на пищу и воду. Мы ей сразу сделали укол противошокового и противовоспалительного, — рассказал волонтёр.

Сейчас кошка выздоровела и чувствует себя хорошо.