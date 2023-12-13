Групповое изнасилование девушки расследует полиция Алматы. О преступлении сообщил фонд .

— Четверо взрослых мужчины изнасиловали девочку 18 лет. Она пошла в магазин в ночь на 17 ноября с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал её и увёз, — написали общественники.