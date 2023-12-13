Не 3 млн, а 3 тысячи га: в Минэкологии назвали реальный ущерб от сайгаков

В министерстве экологии признали, что изначально была искажена информация о реальном ущербе, который нанесли сайгаки фермерам региона.

После многолетнего моратория в Казахстане разрешили отстрел сайгаков. Шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Одна из основных причин — возмущения фермеров о том, что сайга вытаптывает посевы и уничтожает пастбища.

Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии решили, что сайгаков будут отстреливать. Это решение поддержали не все казахстанцы. Они создали петицию, требуя отменить отстрел. Зоозащитники уверены, что истинная цель истребления — получение рогов.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков, а позже — разрешить и любительскую охоту.

Из ответа министерства экологии на официальный запрос «МГ» следует, что по состоянию на 28 ноября, изъяли 22 279 особей сайгаков. Из них отловили 5 697 особей, отстрелили — 16 582.

— На сегодня задействовано 19 бригад. Из них четыре по отлову, состоящих из 20 ловчих. И 15 бригад по отстрелу сайгаков, состоящих из 74 охотников. «Охотзоопром» заключил 19 договоров с мясокомбинатами (шесть в ЗКО). Туши сайгаков доставляют в мясокомбинаты, их мощность переработки — 4 870 туш в сутки (по ЗКО —1 500), — сообщили в ведомстве.

Между тем в министерстве признали, что изначально была искажена информация о реальном ущербе, который нанесли сайгаки фермерам региона. Так, при подготовке ответа на запрос исполнитель допустил опечатку. Вместо трёх тысяч гектаров указал три миллиона гектаров.

По данным акимата ЗКО, от потравы сайгаков пострадали шесть районов: Акжайыкский, Бокейординский, Жангалинский, Казталовский, Жанибекский, Таскалинский. В 1 350 фермерских и крестьянских хозяйствах растоптана посевная площадь в три тысячи гектаров, пастбища — 863,9 гектаров, сенокосы — 46 тысяча гектаров.