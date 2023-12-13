С 12 декабря из Уральска в Мангистау начал курсировать пассажирский поезд, сообщили в пресс-службе Мунайлинского акимата. Он будет отправляться в чётные дни.

В составе поезда восемь вагонов. Время в пути составит 35 часов и 47 минут.

— Ранее мангистауские пассажиры, направлявшиеся в ЗКО, сначала добирались до Актобе, а затем садились на поезд Актобе — Уральск. Теперь поезд идёт прямо, — сказал начальника Мангистауского участка АО «Пассажирские перевозки» Калиолла Сахиев.

Стоимость билета начинается от восьми тысяч тенге.