В ЗКО ввели новые системы для выявления нарушений на дорогах

Начиная с сегодняшнего дня, 13 декабря, в ЗКО заработали три системы «Кибер Шериф», интегрированные в новые патрульные автомобили Kia Cerato. Это новое поколение полицейских транспортных средств будет использоваться для контроля за соблюдением правил дорожного движения и выявления нарушений.

Заместитель начальника управления административной полиции ЗКО Олжас Ибраймов отметил, что новые патрульные машины оборудованы технологиями, позволяющими контролировать скорость движения и выявлять водителей, лишённых прав.

— Эти новые системы предоставляют нам уникальные возможности для поддержания безопасности на дорогах. Мы сможем оперативно реагировать на нарушения, такие как превышение скорости, отсутствие технического осмотра и страхового полиса, а также выявлять водителей, лишённых права управления, — подчеркнул Ибраймов.

Полицейские призвали всех участников движения соблюдать ПДД, чтобы сохранить жизнь и здоровье.