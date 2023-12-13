Снегопад и морозы: часть автобусов сошла с маршрута в Алматы

Из-за погодных условий при выпуске автобусов выявили технические неисправности, поэтому часть из них сошла с маршрута. Об этом сообщили в акимате Алматы.

— Перевозчики принимают все необходимые меры по устранению неисправностей. В автопарках организованы дежурства. В ночное время будет производиться прогрев двигателя по несколько раз, — отметили в ведомстве.

На регулярность рейсов влияют и заторы.

Вечером 11 декабря в городе начался снегопад. По информации синоптиков, за день выпало 28% месячной нормы осадков. Температура воздуха опустилась до -26 градусов.