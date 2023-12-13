365 случаев кори выявили в ЗКО с начала эпидемиологического сезона, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

— На 12 декабря в ЗКО с подозрением на корь обратились 454 человека, из которых 365 случаев лабораторно подтвердили. Стоит отметить, 81% заболевших не были вакцинированы.

Эти цифры подчеркивают важность вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как корь, — пояснили в ведомстве.

На 20 ноября в ЗКО зарегистрировали 216 заболевших корью. То есть за две с половиной недели заразились 149 человек.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев и с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса.