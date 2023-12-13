Прокуратура завершила расследование в отношении должностных лиц управления образования Алматы и направила дело в суд.

— Также внесено представление об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного правонарушения в акимат Алматы для привлечения к установленной законом ответственности должностных лиц, — говорится в сообщении надзорного органа.

Видео с детским лагерем в сауне появилось в июле в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Расследование вела прокуратура.

В ноябре стало известно о задержании руководителя отдела государственных закупок управления образования по делу о лагере. Его подозревают в покушении на получение 12 млн тенге взятки от поставщика услуг.