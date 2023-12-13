Акимат Алматы представил программу мероприятий в честь Дня Независимости.
- В 15:00 в музее имени Кунаева состоится фотовыставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі»;
- в 19:00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла — концерт государственного академического симфонического оркестра имени Абдрашева;
- с 16 по 18 декабря с 9:00 до 18:00 в школе №15 — открытый чемпионат города по классическому пауэрлифтингу и классическому жиму лежа;
- 18 декабря в 12:00 в Alatau Creative Hub — интеллектуальная игра «Тәуелсіз елдің ұрпағы».
- при пятидневной рабочей неделе — 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье, понедельник);
- при шестидневной рабочей неделе — 16 и 17 декабря (суббота и воскресенье).
Напомним, 16 декабря стал государственным праздником – Днём независимости (ранее был национальный праздник).