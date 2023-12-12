По данным «Казгидромета», 13 декабря в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -14..-16 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -15..-17 градусов. Ночью похолодает до -24..-26 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут -7..-9 градусов, ночью опустятся до -11..-13 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
  • В Алматы — снег. В дневное время температура воздуха составит -18..-20 градусов, ночью похолодает до -23..-24 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.