Трагедия произошла девятого декабря в многоэтажном доме в шестом микрорайоне. Очевидцы сообщили, что 11-летний подросток выпал из окна. Он находится в коме, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО информировали, что завели уголовное дело.

— Девятого декабря примерно в 23:40 несовершеннолетний 2012 года рождения спрыгнул с балкона девятого этажа и упал на машину, припаркованную во дворе. Он госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведётся по части 3 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.