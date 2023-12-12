Когда на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится подсветка

Подсветка на телебашне Кок-Тобе появится в мае 2024 года. Об этом сказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на брифинге РСК.

— Запланированы работы по оформлению архитектурно-художественного освещения одного из символов нашего города — телебашни Кок-Тобе. Начало работ — в январе 2024 года, с завершением в мае 2024 года, — сказал он.

Ранее управление государственных активов разместило соответствующий лот. Его стоимость — 1,2 млрд тенге. Победителем стало ТОО, предложив цену в 1 026 949 020 тенге.