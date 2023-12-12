Как в Бурлинском районе воплощают на практике ценности семьи и патриотизма

В рамках стратегии по развитию духовных ценностей и патриотизма среди молодежи, заместитель акима Бурлинского района, Алтай Тукжанов, подчеркнул, что в Бурлинском районном центре досуга и библиотеке активно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию семейных и национальных ценностей, а также на уважение к государственным символам Республики Казахстан.

Одним из важных шагов в этом направлении стала встреча детей с пожилыми, а также с интересными личностями. Эти мероприятия проводятся в рамках празднования Дня семьи, программы «Рухани жаңғыру», Дня государственных символов Республики Казахстан, Дня пожилых людей, а также включают в себя познавательные и музыкально-литературные вечера.

В текущем учебном году в школах Бурлинского района успешно реализуется «Единая программа воспитания», направленная на формирование трудолюбивых, честных, сознательных граждан, основываясь на общечеловеческих и национальных ценностях. Проведение единых классных часов и различных мероприятий в школах района, таких как «Чистота языка», направлено на воспитание гражданской ответственности и любви к родному языку.

Традиционные встречи с ветеранами труда, выдающимися спортсменами и предпринимателями, а также мероприятия в рамках проекта «Тұлға тану» способствуют сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Создание клубов для родителей, таких как «Әкелер клубы», «Аналар клубы», «Ата-әжелер», и проведение родительских форумов и тренингов укрепляет взаимосвязь «родитель-школа-ребенок».

В рамках национальных проектов, таких как «Төрт тоқсан - төрт өнер», «9 ай - 9 шар», проводятся недели «Айтыс акынов», челленджи «Сергіту сәтті», «Игра в шахматы», «Асық ату», способствуя сохранению и приумножению культурных традиций Казахстана.

Открытие Центров педагогической поддержки родителей и проведение акций, таких как «Жизнь нового Казахстана - молодежь», демонстрирует стремление учреждений образования к тесному взаимодействию с родительским сообществом и воспитанию гражданской активности.

Все эти мероприятия направлены на создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения, формирования патриотизма и укрепления семейных ценностей в Бурлинском районе.