Учащихся нулёвых, первых — девятых классов отправят на дистанционное обучение 13 и 14 декабря, сообщили в управлении образовании города.
В ведомстве отметили, что согласно сводке «Казгидромета», 13 декабря ночью ожидается сильный мороз до -25 градусов, ночью 14 декабря — до -27 градусов.
— В связи с этим 13 и 14 декабря учащиеся нулевых, первых — девятых классов переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.
Вечером 11 декабря в городе начался снегопад, который продолжается до вечера 12 декабря.