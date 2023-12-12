В Алматы школьников отправят на дистанционное обучение

Учащихся нулёвых, первых — девятых классов отправят на дистанционное обучение 13 и 14 декабря, сообщили в управлении образовании города.

В ведомстве отметили, что согласно сводке «Казгидромета», 13 декабря ночью ожидается сильный мороз до -25 градусов, ночью 14 декабря — до -27 градусов.

— В связи с этим 13 и 14 декабря учащиеся нулевых, первых — девятых классов переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.

Вечером 11 декабря в городе начался снегопад, который продолжается до вечера 12 декабря.