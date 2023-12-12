В июле этого года в Аксае во время спецоперации задержали сразу несколько человек. Тогда в КНБ прокомментировали, что пресекли деятельность преступной группировки, участников которой подозревают в вымогательствах, хулиганствах и грабежах.

Одним из задержанных оказался 42-летний Михаил Иванчук. Сестра подследственного Нелля вспоминает, что в этот день силовики приехали к ним домой и забрали мужчину.

— Трое суток нас не ставили в известность о местонахождении брата. Мы своими силами нашли его. Оказалось, что его забрали в Уральск. Он даже не понял, за что его задержали. По словам брата, в апреле он гулял с собакой, встретил знакомых, поболтал с ними и теперь их и ещё нескольких ребят обвиняют в вымогательстве. Тогда среди этих ребят был и потерпевший. Ошибка брата была в том, что он сел в машину, где был потерпевший и поехал с ними. Потерпевший обвиняет брата в избиении, а мы не можем доказать обратное. Ему грозит до 15 лет. Да, в 20-летнем возрасте он уже был судим, что теперь, на нём клеймо какое-то? — говорит женщина.

По её словам, изначально дело велось по статье «Самоуправство», спустя месяц следствие переквалифицировало его в «Вымогательство». Сейчас идёт статья «Разбой».

— Ещё одного парня по этому делу продержали пять месяцев, но потом отпустили. Потому что он доказал свою правоту. Мой брат ничего не может доказать. В знак протеста он несколько раз пытался покончить с собой, глотал ложку. Есть рентген. Вскрыл живот, шею, руки. Написал предсмертную записку, в которой говорится, что он идёт на отчаянный шаг из-за произвола. Медицинскую помощь не оказывали, по этому поводу я пишу жалобы. Сейчас раны затягиваются, брату уже лучше. Мы успокаиваем его как можем, — рассказала Нелля Иванчук.

Редакция «МГ» направила официальный запрос в департамент уголовно-исправительной системы ЗКО. Нам сообщили, что Михаил Иванчук в следственном изоляторе актов суицида и попыток не совершал. Однако наносил себе «незначительные телесные повреждения» в виде царапин в знак протеста.

— Телесные повреждения были незначительными, поэтому помощь оказана на месте. После этого подследственного вывозили в городскую многопрофильную больницу. Материалы по факту нанесения себе телесных повреждений переданы в Абайский отдел полиции для принятия процессуального решения, — сообщили в ДУИС по ЗКО.

Причиной, по которой Иванчук нанёс себе раны, в ведомстве назвали постановление о продлении срока содержания. Мужчина не согласился с этим.

В пресс-службе департамента полиции обещали позже уточнить, по какой статье ведётся досудебное расследование и на какой стадии оно находится.