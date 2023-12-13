Казахстанские авиакомпании предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов из-за непогоды.

Национальный перевозчик AirAstana попросил проверять статус рейса на сайте компании.

— Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов. Пожалуйста, проверяйте статус рейса на сайте авиакомпании, — говорится в сообщении, опубликованном в .

Аналогичное заявление опубликовала авиакомпания SCAT.

— Также возможны задержки вылета в связи с ожиданием очереди на облив противообледенительной жидкостью, — отмечает перевозчик.

В Казахстане сохраняются морозы. В Алматы температура воздуха упала до -27 градусов, в столице столбики термометров показывают -33 градуса. 12 декабря из-за сильных морозов задержался рейс авиакомпании QAZAQ AIR. Пилоты не смогли завести двигатели самолёта.