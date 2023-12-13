В Атырау школьники третий день подряд будут учиться дистанционно

В Атырау и в четверг все школьники будут учиться дистанционно. На 14 декабря служба спасения распространила сообщение, что в регионе вновь ожидается ураган с пылью.

— Прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, пыльные бури, — сообщили в 112.

Областное управление образования предупредило заранее: «в связи с погодными условиями учёба будет в формате онлайн».

Добавим, что мороз значительно ослабел в Атырау, но из-за пронизывающего ветра это не ощущается.



Накануне облздрав распространил сообщение о том, что без надобности в пыльную бурю из дома лучше не выходить, а если придется — желательно в стерильных масках.

Лина Ойлова