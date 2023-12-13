По данным «Казгидромета», 14 декабря в ЗКО ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-9 градусов, ночью похолодает до -12..-14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -5..-7 градусов, ночью -9..-11 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау ожидается снег. Днём столбики термометра покажут -1..-3 градусов, ночью опустятся до -8..-10 градусов. Ветер до 23 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -13..-15 градусов, ночью похолодает до -23..-25 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.