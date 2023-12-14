Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 5,6%, сообщают аналитики Первого кредитного бюро. Прожиточный минимум в среднем за месяц на душу населения в третьем квартале этого года составляет 51 710 тенге.

Количество бедных людей в Казахстане стало более 1,1 млн человек. Это самое высокое значение с первого квартала 2011 года.