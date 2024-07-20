Скандальный ролик в юрте с алматинскими танцорами стал поводом для досудебного расследования по статье о разжигании межнациональной розни, сообщает Orda.kz. В ответе не запрос депутата мажилиса Самата Мусабаева рассказали в Генпрокуратуре. Ранее депутат требовал у Генпрокуратуры и КНБ дать правовую оценку нашумевшему ролику. Его возмутило, что одним из героев видео в юрте оказался парень, танцующий в женской одежде с казахскими национальными элементами. В Генпрокуратуре сообщили, что видео было снято в Карасайском районе Алматы.

- По данному факту 1 июля 2024 года управление полиции Карасайского района начало досудебное расследование по части 1 статьи 174 УК РК “Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”. На сегодня в рамках уголовного дела назначена соответствующая экспертиза, ведутся следственные действия. По их результатам будет дана правовая оценка, - ответили в Генпрокуратуре.

Между тем в КНБ затруднились дать правовую оценку этому ролику. Ведомство тоже оставило свой ответ депутату, отметив, что признаком состава 174 статьи являются именно умышленные действия для разжигания розни. А их КНБ установить не смог.

- Поскольку невозможно достоверно определить истинную направленность намерений авторов на основе только одного видеоролика, невозможно дать объективную правовую оценку указанной нормы уголовного права, - ответили в КНБ.

Там же за дополнительной информацией рекомендовало депутату обратиться в МВД РК.

Один из героев ролика — Алишер Султанбеков, известный алматинский хореограф, работающий в стиле high hills. Он использует достаточно откровенный стиль, танцует в женской одежде и на каблуках, даёт мастер-классы по Казахстану и за его пределами. После скандала с видео Алишер Султанбеков пропал из соцсетей, а видео из аккаунта было удалено.

Не так давно он вновь появился в Instagram, заявив, что в его жизни сейчас поворотный момент. Подробностями он обещал поделиться позже.

- Одно могу сказать. Точно, мне нелегко. Но я хочу продолжать жить. Не могу ничего не делать, - написал он.