В пересс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что наиболее часто граждане обращаются по видеозвонку для регистрации и перерегистрации номера в базе мобильных граждан, для подтверждения и отзыва ЭЦП и государственной регистрации прав (обременений-прим автора.) на недвижимое имущество.

— Сервис удобен для граждан, которые ценят свое время. В случае, если центр обслуживания населения находится далеко от дома или сложно добираться в часы пик, граждане могут позвонить по видео сотруднику ЦОН и получить услугу. Приложение пользуется популярностью у казахстанцев, на сегодняшний день насчитывается порядка 400 тысяч пользователей, — отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

В ведомстве добавили, что через приложение также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего центра обслуживания населения и ознакомиться с актуальными вопросами. Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо на главной странице приложения кликнуть «Услуга по видео». Прикрепить документы при этом можно будет в диалоговом окне, оператор удаленно сформирует заявление. Оплату госпошлины производят в приложении банков второго уровня.



