В пресс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что по республике с ноября прошлого года по март этого года в Call-центре ЦОНа приняли девять тысяч обращений. Почти полтысячи сообщений были о насилии и жестокости, часто касающихся детей.

Чаще всего граждане задают вопросы, связанные с юридическими консультациями, социальной защитой, образованием и здравоохранением.

— Служба и неравнодушные граждане помогли: девочке-инвалиду справиться со школьным буллингом, вызволили человека из рабства, восстановили жильё малоимущей семьи после пожара, исполнили мечту пожилого отца-одиночки – сводить сына в цирк, помогли получить проездной билет, с которым мальчик каждый день добирается до своей школы. Каждое обращение консультанты рассматривают не как отдельный вопрос, а как возможность решить несколько проблем конкретной семьи. Чаще всех услугами пользуются женщины от 30 до 44 лет – их звонки составляют 60%. Это самая активная общественная группа, которая защищает права детей и борется против произвола в семье, — сказано в сообщении.

С 16 октября прошлого года «Служба 111» занимается защитой семьи, женщин и прав детей. Звонки можно совершать круглосуточно, при этом гарантируется анонимность и защита личных данных. Контакт-центр тесно сотрудничает с полицией, фиксирует все обращения и следит за ситуацией в каждой обратившейся семье до полного урегулирования проблемы.