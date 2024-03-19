В Казани прошел первый международный мультиспортивный турнир по FPV гонке дронов Games of the future. В нем приняли участие больше 2000 кибер-спортсменов из 107 стран мира, включая Китай, Южную Корею, Францию и другие страны.

По итогам соревнований, казахстанцы вошли в ТОП-6 команд по пилотированию дронами.

Казахстан на масштабном чемпионате в дисциплине Positive Technologies – «Гонка дронов» представила сборная под символичным названием Aspan, в числе которых был ученик школы-гимназии №44 Уральска Даниял Казимов. Ему всего 15 лет, дронами он начал заниматься недавно, но уже попал на международные соревнования.

– Я начал заниматься дронами с октября, и вот я уже здесь. Удивлён, потому что дойти до такого уровня – это здорово. Масштабы соревнований впечатляют, – рассказал юный пилот дрона Даниял Казимов.

К слову, Aspan – профессиональная команда по дрон-рейсингу из города Уральск.

– Aspan - единственная команда, которая представляла Казахстан в дисциплине «Гонка дронов». Более того, казахстанская команда впервые приняла участие в международных соревнованиях именно в этом разряде. Здесь собрались топовые пилоты из разных стран, чтобы показать свои навыки. Из такого огромного количества команд нам удалось занять шестое место – и это хороший показатель. Даниял сейчас является лучшим пилотом Казахстана по управлению дронами, - отметил со-основатель Общественного объединения Aspan Drone Асланбек Аминов.

Отметим, что за призовой фонд 250 тысяч долларов соревновались команды из Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи.

Второй мультиспортивный турнир по фиджитал-дисциплинам в реальном и виртуальном измерениях «Игры Будущего» пройдёт в 2025 году. Желание принять международные соревнования уже выразили Казахстан и Узбекистан.

Напомним, «Игры будущего» - первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта с общим призовым фондом в размере 10 миллионов долларов. Турнир проходил с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В нем приняли участие более 260 международных команд и более двух тысяч участников из разных стран мира.