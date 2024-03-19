Как показывает практика, за последние несколько лет в стране стало актуальным снимать видео с извинениями. Вслед за каким-нибудь резонансным видео с правонарушением, появляется второе, где "герой" первого ролика приносит свои "искренние извинения". Казахстанцы уже привыкли к такой тенденции. Так было с недавней историей с избиением водителя скорой в Караганде, вандализмом в урочище Бозжыра, когда чиновник решил увековечить имя дочери на сакральных скалах. Можно вспомнить историю с собакой Лаки, когда мужчина чуть не задушил её дверцей холодильника. Кстати, у Лаки сейчас всё хорошо и живет он в Америке.

Не можем не вспомнить историю с тремя жителями ЗКО. Тогда видео с чат-рулетки распространилось в сети. На кадрах мужчина под флагом Норвегии разговаривает с тремя людьми под флагом Казахстана. «Иностранец» заводит тему войны в Украине и переходит на сепаратистские высказывания, которые собеседники из Казахстана активно поддерживают. Также они предлагают первыми «забрать Уральск и Чапаево», «дать им в руки автомат» и вообще «их таких много».

«Героев» ролика задержали сотрудники ДКНБ и департамента полиции. Они даже успели принести свои извинения – «не хотели», «поддались на провокации», да и вообще они себя «считают казахстанцами». От ответственности их освободили. Видимо их извинения действительно прозвучали искренне. Однако такое видео не помогло Денису Рудных. Его осудили на пять лет за сепаратистские высказывания в сети.

Коллекцию со словами "Извините, был не прав", "Прошу прощения у всех казахстанцев" можно продолжать вечно. Складывается такое ощущения, что совершив какой-либо проступок можно не переживать о наказании. Достаточно снять видео с извинениями, сделать жалостливый вид и в большинстве случаев ему грозит минимальное наказание. Либо вообще ничего не грозит.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев говорит, что полиция никогда не заставляла нарушителя сниматься на видео с извинениями. Инициатива всегда исходила от провинившегося, а полиция лишь шла «навстречу».

– У людей, наоборот, возникает чувство, что как-будто их уводят от ответственности таким способом. Как-будто они ее избегают. Теперь вместо этого мы будем показывать, как они будут исполнять общественные работы. И тем самым будем обеспечивать принцип неотвратимости наказания. Народ должен знать, что все равны. Мы живем в правовом государстве, ‒ заявил Шынгыс Алекешев.

Он добавил, что сейчас уже действует механизм, когда правонарушителей отправляют на общественные работы. Это может быть уборка мусора, подметание дворов или помощь в Домах престарелых. Конкретный вид работ определяют акиматы.

По словам Шынгыса Алекешева, теперь полиция прорабатывает механизм, когда акиматы будут сообщать пресс-службе МВД о прохождении тем или иным нарушителем общественных работ.