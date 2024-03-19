В пресс-службе минздрава сообщили, что от населения поступали многочисленные жалобы на ограничения в проведении клинико-диагностических исследований для диагностики заболеваний, передает kursiv.media. Поэтому лицам с подозрением на социально значимые заболевания будут доступны диагностические исследования на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что в Казахстане существуют две категории медицинских услуг: гарантированный объем бесплатной медпомощи и обязательное медстрахование. Ранее пациенты, у которых были подозрения на социально значимые заболевания, не имели права на бесплатную диагностику без уплаты взносов в систему страхования.

— Часть услуг, которые должен получить пациент, находится в пакете ОСМС. То есть если у человека нет статуса застрахованности, он не может получить некоторые услуги. Возьмем для примера скрининг по злокачественным новообразованиям. Пациент может его получить, а для того, чтобы до обследоваться на втором этапе, он должен быть застрахованным, — рассказала Альназарова.

Министр подчеркнула, что по указанию президента Казахстана, необходимо обеспечить четкое разделение медицинских пакетов, исключив их пересечение, чтобы обеспечить понятность и эффективность системы здравоохранения.

Какие заболевания входит в список социально значимых:

туберкулез,

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, и носители вируса иммунодефицита человека,

вирусный гепатит В, С,

злокачественные новообразования,

сахарный диабет,

психические расстройства и расстройства поведения,

инфаркт миокарда (первые шесть месяцев),

ревматизм,

системные поражения соединительной ткани,

наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы,

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы.

Министр Альназарова выразила критику в адрес своего ведомства за недостаточно эффективное использование цифровизации, несмотря на инвестиции в размере 15 миллиардов тенге за последние пять лет. Она подчеркнула свои намерения по усовершенствованию цифровой инфраструктуры и завершению текущих проектов до конца 2024 года, чтобы повысить их эффективность.