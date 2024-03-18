По данным РГП «Казгидромет»,19 марта на западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау осадков не ожидается. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-52 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.