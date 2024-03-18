Сегодня, 18 марта, во дворце культуры “Атамакен" прошёл показ мод посвященный Дню национальной одежды. Наряды в национальном стиле представляли престижные дизайнеры нашего региона. Жулдыз Куспанова принимала участие в показе моды в Париже. Асем Сырымова, Айнагуль Муйтенова и Лунара Абдулаева представляли свои коллекции на фестивале моды в Милане. Кроме того, в показе приняли участие студенты из музыкального и технологического колледжей Уральска.

Свежие веяния моды пронеслись сквозь зал, наполнив его восторженными возгласами и аплодисментами. Национальный стиль раскрыл свои тайны на подиуме, сливая в себе богатство культур и традиций. Оттенки и ткани, вышитые узоры и орнаменты, каждая деталь воплощала в себе историю и душу народа. Это был показ, который оставил незабываемый след в сердцах зрителей, напоминая о красоте разнообразия и единстве мировых культур.

Фото Медета Медресова

Фотографии Медета Медресова