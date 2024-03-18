В феврале производство сахара, сырца и рафинированного, а также патоки упало до самого низкого уровня, передает Telegram-канал Data Hub. В феврале объем производства составил 5,4 тысячи тонн, что на 48% меньше, чем в январе и на 78% меньше, чем годом ранее. Нынешний показатель за месяц стал самым низким с августа 2020 года.

В январе производство сахара также было низким, и за первые два месяца года объемы производства упали до минимального уровня с 2020 года, составив 15,5 тысячи тонн. За весь 2023 год производство снизилось на 19%, достигнув 278 тысяч тонн.

Однако к росту цен такой тренд не ведёт. Напротив, цена на сахар-песок снижается каждый месяц с ноября 2023 года. В феврале цена была на 14,2% ниже, чем годом ранее, хотя в то время цены на сахар росли.

Стоит отметить, у нас много импортного сахара, его доля превышает объемы отечественного производства. В прошлом году мы произвели 219,8 тысяч тонн рафинированного сахара и сахарозы, в то время как импортировали 303 тысячи тонн.