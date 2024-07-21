17 июля состоялось аппаратное совещание под председательством акима области Наримана Турегалиева. На повестке дня был вопрос исполнения бюджета области за первое полугодие. Согласно докладу руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, на первое июля 2024 года было запланировано поступления 272 млрд тенге в казну области, по факту поступило 278,9 млрд тенге.

Между тем, расходование средств должно было составить 256,5 млрд тенге, на сегодняшний день освоен 251 млрд тенге, неосвоенными оказались 5,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге из республиканского бюджета, а из местного - 4,4 млрд тенге. Из них по городу Уральск и районам не освоено 4,5 млрд тенге. По областному бюджету освоение составляет 99,6%. Не освоен 931 млн тенге. Из неосвоенных 5,5 млрд тенге, 829,3 млн тенге не были освоены из-за того, что трансферты не поступили. Так, только в июне бюджет недополучил 17 млрд тенге из республиканского бюджета, поступление средств передвинули на последующие месяцы. Такая ситуация наблюдается с апреля, уточнил Есенгалиев.



