1,3 миллиона тенге кредита «повесил» на себя мужчина, дав свой телефон случайному знакомому. Познакомились они в комнате отдыха на вокзале в Актобе. Постоялец попросил мобильный, чтобы получить документы в «Егов», сам же вместо этого на хозяина телефона оформил два товарных кредита по 650 000 тенге каждый. Деньги он обналичил через группы в мессенджерах «Make Moneу» и «Обналичка Актобе», и потратил их.

Потерпевшему же через время пришли сообщения, что надо выплатить кредит. Он пошел в банк и только тогда узнал, что у него не один, а два кредита. Нанесенный ущерб составил 1,3 млн тенге.

Далее подсудимый попросил у своего знакомого его машину «ВАЗ-2112» , и продал его на рынке, где торгуют запчастями, за 170 тысяч тенге. Ущерб составил 523,5 тысячи тенге.

Недавно мужчина предстал перед судом. Его обвинили в неоднократном мошенничестве. Подсудимый свою вину признал, раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии. Кроме этого с осужденного взыскали материальный ущерб - 1,3 млн тенге. Второму потерпевшему машину вернули, поэтому иск оставили без рассмотрения.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе суда № 2 города Актобе.

Фарида ЗАРИП












