Стражи порядка сетуют, что несмотря на постоянные предупреждения полиции, доверчивые граждане продолжают становиться жертвами киберпреступников. Злоумышленники представившись сотрудниками разных компетентных учреждений, действуют по известной схеме.

К примеру, пятого апреля на телефон жительницы Актобе, через мессенджер WhatsApp позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками КНБ и Национального банка.

Звонившие сообщили женщине, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя и для поимки преступников необходимо оформить зеркальный кредит в нескольких банках на свое имя. Актюбинка выполнила все условия звонящих: в течение дня посетила три банка в городе и оформила на себя кредиты на общую сумму семь миллионов тенге. После перечислила всю сумму через терминал 14 платежами, на разные банковские счета указанных мошенниками. Только через три дня врач поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.