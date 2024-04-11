Депутаты сената одобрили проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направлен на подпись главе государства.

Законом в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:

запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в Особенной части кодекса при совершении лицами преступления, связанными с насилием в отношении несовершеннолетних;

исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса;

за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

Документом также вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и другое).

– Вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК, – сказала сенатор Жанна Асанова.

В случае принятия закона также будет запрещено высаживать детей до 16 лет из автобуса. Кроме этого, устанавливается административная ответственность за буллинг несовершеннолетних.