Сейчас местные жители обеспокоены подъемом уровня воды в реках. Они приезжают на разные участки водоёмов, в том числе и на Старичку.

— Вот живу здесь через дорогу, хожу, смотрю. Ждём большую воду. Она и так с каждым днём все больше и больше прибывает. Такой паводок был в 1957 и 1942 году. Вы посмотрите, как топит наших соседей в Оренбурге, то же самое ждёт и нас, — поделился мужчина у Старички.

Но больше всех в этом месте завораживает уральцев грация лебедя, который не первый год живёт на этом пруду. Его подкармливают местные жители. Уральцы охотно с ним фотографируются и снимают на видео.